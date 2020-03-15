Напомним, Toyota Wildlander является перелицованной модификацией Toyota RAV4 пятого поколения, который уже продается в России. При этом новинка несколько превосходит донора в размерах: длина модели составляет 4 665 мм (плюсом 65 мм), ширина — 1 855 мм, высота достигает 1 685 мм, а расстояние между осями — 2 690 мм.

Под капотом кросса устанавливается 2,0-литровый 171-сильный бензиновый двигатель или гибридный силовой агрегат, в состав которого входит 2,5-литровый «атмосферник» и электромотор, с совокупной мощностью 222 л.с. В качестве трансмиссии предлагается только вариатор CVT. Привод — передний или полный.

«Для Toyota Wildlander предусмотрено три модификации системы полного привода: DTC — с динамическим распределением крутящего момента, DTV — с раздельным подключением колес задней оси за счет электромеханических многодисковых муфт и инновационная E-Four — с дополнительным электромотором на задней оси», — сообщает издание «Новые автомобили».

Список оснащения кроссовера включает: камеры видеообзора на 360 градусов, интеллектуальный круиз-контроль, систему распознавания дорожных знаков, систему удержания полосы движения и систему предотвращения столкновений.

Примечательно, что Toyota Wildlander оказался дешевле RAV4. В Китае стоимость новинки варьируется от 171 800 до 241 800 юаней (от 1,59 млн. до 2,25 млн. рублей). За новый Toyota RAV4 дилеры в Поднебесной просят от 174 800 до 258 800 юаней (от 1,65 до 2,42 млн. рублей). В России Toyota RAV4 пятой генерации оценили в 1 756 000 — 2 661 000 рублей.