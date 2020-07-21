Компания Toyota представила обновленный логотип бренда. Об этом сообщили в пресс-службе Toyota 20 июля.

«Новый логотип Toyota представляет собой лаконичное двухмерное изображение эмблемы без текстового названия бренда. В последнем нет необходимости, учитывая узнаваемость Toyota на рынках всех европейских стран, включая Россию. Обновленный дизайн отличается простотой и полностью отвечает современным стилистическим трендам. Новый логотип будет использоваться во всех типах коммуникации бренда, в то время как на автомобилях сохранится текущая версия эмблемы Toyota. Также останется без изменений и оформление дилерских центров Toyota, которое будет пересмотрено в рамках стратегии 2025 года», — говорится в сообщении компании.

Переход на обновленный логотип объяснили желанием облегчить визуальное восприятие фирменного стиля Toyota. В компании считают, что изменения позволят усилить имидж Toyota как технологичного бренда, лучше адаптировать фирменную символику к экранам любых цифровых устройств и упростить применение единого стиля для всех отделов и партнеров компании.

View this post on Instagram Просто. Современно. Уверенно. Встречайте новый дизайн логотипа Toyota, который олицетворяет движение бренда в цифровую эпоху. ⠀ Новые решения — знакомое качество. Ваша Toyota. ⠀ #ToyotaRussia #Тойота #Toyota A post shared by Toyota Russia (@toyotarussia) on Jul 20, 2020 at 10:45am PDT

Напомним, за последнее время обновленные похожим образом логотипы представили и некоторые другие автопроизводители включая Nissan, Kia, BMW и Volkswagen. Некоторые из этих компаний уже представили автомобили с новыми логотипами. Например, шильдик с обновленным логотипом получил представленный на днях кроссовер Nissan Ariya.