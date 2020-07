View this post on Instagram

Просто. Современно. Уверенно. Встречайте новый дизайн логотипа Toyota, который олицетворяет движение бренда в цифровую эпоху. ⠀ Новые решения — знакомое качество. Ваша Toyota. ⠀ #ToyotaRussia #Тойота #Toyota