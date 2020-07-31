Компания Toyota начала прием заказов в России на кроссовер Highlander нового поколения. Эта модель доступна в комплектациях «Престиж» и «Люкс Safety», стоимость которых начинается от 3,7 млн и 4,3 млн рублей соответственно.

Обновленный Highlander построен на масштабируемой архитектуре TNGA. Это же шасси используется в моделях Camry, Avalon и RAV4. Как и раньше кроссовер предлагается в семиместном исполнении салона с посадочной формулой 2+3+2, пишет РБК. При этом за счет увеличения длины и ширины автомобиля у задних пассажиров стало больше пространства.

В России кроссовер предлагается только с 3,5-литровым бензиновым мотором V6 мощностью 249 лошадиных сил. Двигатель работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. При этом систем полного привода предлагается две: Dynamic Torque Vectoring AWD с двумя муфтами на задней оси и модернизированная Dynamic Torque Control AWD с одной муфтой подключения задней оси.

В стартовой комплектации автомобиль оснащается светодиодной оптикой, камерой заднего вида, помощником при выезде с парковки и передними парктрониками. Аналоговая приборная панель оснащена 7-дюймовым экраном, а мультимедийная система — 8-дюймовым дисплеем с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, пишет Motor.ru. В люксовой версии кроссовер получил 10,5-дюймовый проекционный дисплей, аудиосистему с 11 динамиками, панорамную крышу, обогрев лобового стекла и всех сидений и набор электронных помощников Toyota Safety Sense 2.0 с системой предотвращения столкновений, автоматическим дальним светом и круиз-контролем, который умеет держать дистанцию и распознает дорожные знаки.

Помимо этого кроссовер получил противоугонный идентификатор T-Mark с маркировкой из 10 тыс. микроточек, в которой содержится информация о VIN-номере, дате сборки, комплектации, моторе и другие данные, позволяющие идентифицировать машину в случае угона. При этом наличие идентификатора делает бессмысленным угон для перепродажи.