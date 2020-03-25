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Акция "Тотальный диктант" перенесена с 4 апреля на 17 октября, сообщили в среду организаторы.

«Тотальный диктант» пройдет 17 октября 2020 года: впервые за 17 лет он будет написан осенью», — говорится в сообщении.

Как отметила директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец, перенос акции — событие не менее беспрецедентное, чем перенос Олимпийских игр. "Такого не было еще ни разу", — заметила она.

«Надеемся, что такого не повторится: диктант 2021 года должен пройти в апреле. Мы очень рассчитываем на поддержку участников, которые решатся написать два Тотальных диктанта с разницей в полгода, а также организаторов, которые примут этот вызов обстоятельств и смогут организовать два мероприятия с таким коротким промежутком», — отметила директор фонда.

Онлайн-марафон

Организаторы также сообщили, что 4 апреля пройдет семичасовой онлайн-марафон, посвященный русскому языку. Участников ждет шесть актуальных лекций от экспертов и приглашенных гостей Тотального диктанта: Антона Сомина, Светланы Друговейко-Должанской, Ольги Северской, Киры Дружининой, Ильи Стахеева и Галины Юзефович. Все желающие смогут написать демодиктант «Время, вперед!» авторства Андрея Геласимова и сразу провести работу над ошибками вместе с Владимиром Пахомовым, председателем Филологического совета Тотального диктанта.

Столицей акции в этом году выбран Санкт-Петербург, где в октябре на главной площадке, в здании Главного штаба Эрмитажа, свой текст прочитает Андрей Геласимов.

Об акции

Акция проводится ежегодно для всех желающих, впервые она была проведена в 2004 году студентами гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета.

Проект организует фонд "Тотальный диктант", расположенный в Новосибирске, а воплощают его активисты и волонтеры в разных уголках планеты. Цель акции — показать, что быть грамотным важно для каждого, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, и объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

В 2018 году диктант написали около 230 тыс. человек в 76 странах, в 2019 году событие охватило 81 страну, объединив более 236 тыс. человек.

Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков.

В 2020 году Тотальный диктант пройдет с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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