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Организаторы "Тотального диктанта" приняли решение перенести акцию с 4 апреля на осень 2020 года, новая дата станет известна 25 марта. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе проекта.

«Тотальный диктант-2020» переносится на осень 2020 года <…> Новая дата проведения «Тотального диктанта» станет известна 25 марта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что очные курсы по подготовке к акции будут проходить по плану, "если не будут введены новые запреты", онлайн-курсы будут продолжаться при любой эпидемиологической обстановке.

«Тотальный диктант» должен был пройти 4 апреля, столицей акции в 2020 году выбран Санкт-Петербург. Автором «Тотального диктанта» стал писатель Андрей Геласимов, который создал пять частей текста на тему космоса.

Акция проводится ежегодно для всех желающих, впервые она была проведена в 2004 году студентами гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Проект организует фонд "Тотальный диктант", расположенный в Новосибирске, а воплощают его активисты и волонтеры в разных уголках планеты. Цель акции — показать, что быть грамотным важно для каждого, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, и объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

В 2018 году диктант написали около 230 тыс. человек в 76 странах мира, в 2019 году событие охватило 81 страну, объединив более 236 тыс. человек. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков. В 2020 году Тотальный диктант пройдет с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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