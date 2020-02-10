СПОРТ

Тотальное превосходство: российские гимнастки выиграли Гран-при в Москве

11:55 10/02/2020

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Российские гимнастки завоевали все золото Гран-при. Турнир прошел накануне в Москве во Дворце Ирины Винер-Усмановой в Лужниках, передает «МИР 24».

Одна из сильнейших спортсменок сборной Арина Аверина не вышла на ковер из-за травмы. Ее сестре Дине пришлось постараться за двоих. В результате она взяла золото в упражнениях с мячом и лентой. С обручем сильнее всех выступила Екатерина Селезнева, а с булавами не было равных Дарье Трубниковой.

«Честно, не рассчитывали на такой результат, не останавливаемся на достигнутом, работаем, работаем и еще раз работаем», – сказала Дарья Трубникова.

«И стресс повлиял, и усталость. Первый сезон, тяжело и морально, и физически. Спасибо большое болельщикам, которые сегодня очень хорошо меня поддерживали», – отметила Дина Аверина.

В этом году турнир особенный – с него начинается путь на Олимпиаду в Токио. Гимнастки показали свои премьерные программы с прицелом на Игры.

«Я замахнулась с божьей помощью на очень серьезную музыку, на «Половецкие пляски» (Александра Бородина – прим. ред). Это музыка, которая «может убить, может спасти, может полки за собой повести», – сказала президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова.

Также Ирина Винер-Усманова призналась, что до окончательного списка сборной на Олимпиаду еще далеко. Сейчас главное – уберечь спортсменок от травм. Следующим этапом отбора станет чемпионат России, который пройдет с 19 по 25 февраля. Сильнейшие гимнастки снова соберутся в Москве.



