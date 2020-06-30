С 1 июля в России вводится обязательная маркировка всей табачной продукции. По замыслу авторов идеи, единая система мониторинга содержащих никотин изделий позволит отследить движение товара от завода до прилавка, и снизит объем табачного контрафакта. Независимые эксперты уверены, что новые требования, напротив, приведут к увеличению доли фальсифицированного табака на отечественном рынке, и не избавят население от вредного пристрастия к куреву.

Собственно, обязанность наносить новую цифровую маркировку на упаковки сигарет и папирос, содержащую сведения о вводе товара в оптовый и розничный оборот, а также его передвижении от производителя до торговой точки, была введена ровно год назад — 1 июля 2019 года. Теперь же аналогичные правила распространились на всю табачную продукцию, включая сигары и рассыпной табак.

Казалось бы, законодательные изменения можно считать незначительными и не грозящими серьезно задеть карманы заядлых курильщиков, которых в нашей стране насчитывается до 40% от всего населения. Затраты на маркировку, в первую очередь, должны были лечь на плечи табачных фабрик, которые подготовились к нововведениям и заранее внесли дополнительные расходы в конечную стоимость своей продукции. Отметим, что требования по маркировке в полной мере относятся также и к зарубежной табачной продукции, поставляемой на российской рынок. Правда, доля импортного табака в России, по официальным данным, не превышает 2% от всего объема рынка.

Тем не менее, новые правила маркировки уже привели к удорожанию табачных изделий, которая в России с 1 января увеличилась почти на 15%. По расчетам отраслевых экспертов, на сегодняшний день в нашей стране средняя цена легальной пачки сигарет превышает 115 рублей, из которой более половины приходится на акцизные сборы и НДС. При этом, как указывает аналитическое агентство Nielsen, доля контрафакта, несмотря на увеличение цен и инвестиции производителей в модернизацию конвейеров для снижения доли «левого» товара, в России за прошлый год увеличилась практически вдвое — с 8,4% до 15,6%.

Известно, что главным каналом табачной контрабанды, которая продолжает наполнять отечественный рынок, является несертифицированная продукция, поступающая в Россию через «прозрачные» границы наших соседей по ЕАЭС: Белоруссии и Казахстана.

«За счет обязательной маркировки розничная стоимость пачки сигарет любого ценового сегмента может подорожать на 5-10%, — уверена старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. — Вместе с тем, пока государство отслеживает движение товара от производителя к потребителю где-то в глухом уголке России, поставщикам и розничным сетям придется пройти головокружительный «квест» по внедрению комплекса услуг по маркировке товара. В итоге у нас снова выиграет государство, которое отслеживает производственный и торговый оборот, а также строит никому не нужные, зато дорогостоящие и высокоинтеллектуальные аналитические базы данных. В то же время ассортимент «курительных» продуктов на полках магазинов становится «серее», меньше и дороже».

Эксперты считают, что повальная маркировка табачных изделий вводится властями с целью увеличения налогооблагаемой базы. Однако, не факт, что эта цель будет достигнута. Плюс к тому, отслеживание табачных путей «большим братом» вряд ли приведет к снижению количества отечественных курильщиков. Более того, многие региональные владельцы магазинов, особенно в небольших населенных пунктах, будут отдавать предпочтение оптовой закупке контрафактных (и, следовательно, более дешевых) изделий, объем продаж которых рискует вырасти в разы. «Если крупные отечественные производители и продавцы табачной продукции уже давно внедрили систему маркировки товара и могут исключать из своего ассортимента фальсификат, то небольшие торговые точки станут, наоборот, расширить подобную практику. Бороться за укрепление здоровья нации нужно не за счет запретительных мер и повышения фискальных сборов, а путем предоставления доступной альтернативы», — полагает исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.