Cupcake studio — это стильная кондитерская, которая располагается в Киеве и радует своих клиентов уже несколько лет. Ведь праздник без торта — это не праздник. Клиент может заказать не только классические торты, но и креативные, оригинальные и к любому празднику.

Для каких событий можно заказать торт

К каждому заказчику осуществляется индивидуальный подход. Можно выбрать начинку и оформление на свой вкус.

Свадебные торты

Как говорится, свадебный торт — это начало сладкой семейной жизни. Молодым хочется, чтобы торт на заказ был не только вкусным, но и красивым. А также оформление должно соответствовать общей концепции свадьбы. В качестве украшения торта можно выбрать цветы из мастики, живые растения, фигурки жениха и невесты и многое другое.

Детские торты

В качестве оформления детского торта можно выбрать героев любимых мультфильмов. Квалифицированные мастера воплотят в реальность любые фантазии родителей. Можно изобразить не только любимых героев, но и сценки из мультиков.

Торт на день рождение

На день рождение чаще всего заказывают торты с цифрами, по тематики профессии именинника. Можно изобразить любимую компьютерную игру или хобби.

Торт на определение пола

Такие торты часто заказывают вечеринки, когда все узнают пол ребенка. Будущие родители идут на УЗИ, где врач не говорит им пол ребенка, а бумагу с результатом кладет в конверт. Этот конверт отдают кондитеру. Внешне не будет понятно для кого торт: для девочки или для мальчика. Но когда его разрежут, то по цвету коржей будет понятен результат: розовый — девочка, голубой — мальчик.

Торты на другие праздники

Заказать сладости можно на:

профессиональный праздник;

корпоратив;

победу в соревнованиях или конкурсе;

выпускной или окончание ВУЗа.

Почему стоит доверить изготовление торта нам

Торт изготавливается только из качественных материалов. Строго соблюдаются сроки, которые указал заказчик. Высококвалифицированные мастера.

Заказать торт на любой праздник можно по телефону компании. Сразу укажите свои пожелания, вкусы и к какому событию необходимо приготовить торт.