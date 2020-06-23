Шена отпраздновала 27-летие в кругу семьи

У 52-летней Валерии трое детей: 25-летний сын Артем, 21-летний Арсений и дочь Шена, которой 21 июня исполнилось 27 лет. Девушка не планировала отмечать именины, но звездная мама ее уговорила и устроила вечеринку. На скромное меропряитие пришли родные и друзья Шены. Напомним, старшая дочь Валерии пошла по стопам знаменитой мамы и также строит карьеру певицы.

Многие поклонники считали, что Шена — творческий псевдоним Анны Шульгиной, однако она показала снимок своего паспорта и доказала, что ее c детства называют Шеной. Артистка выступает в готическом и порой мрачном образе, поэтому главный подарок для нее — торт — был выполнен в таком же стиле. Кондитеры постарались и создали фигурку певицы на большом черном десерте.

По словам Шены, она пришла в вострог от вечеринки и презентов близких. В Instagram она показала несколько кадров, а также рассказала, как прошел ее день.

«Это был один из самых душевных дней в моей жизни. Любимые люди, добрые слова, море смеха, большие сюрпризы. Отдельное спасибо за неожиданный подарок кондитеру Кристине! Я ничего не знала про этот сюрприз! Я в нереальном шоке! Нет слов, это произведение искусства!»

Также о прошедшей вечеринке рассказала Валерия. Она заказала беседку в ресторане под открытым небом, где можно устроить барбекю и насладиться общением с друзьями без внимания посторонних. По мнению артистки, ее дочь общается с прекрасными молодыми людьми, с которым можно поддержать разговор на любую тему.

«Жарили шашлыки, а вокруг нас разгуливали утки. Казалось, что мы у себя на даче, так было по-домашнему уютно, да ещё и безопасно. Целый день провели на свежем воздухе, нахохотались до упаду, не хотелось расходиться. Какая же классная у нас молодёжь: все ребята умные, интересные, целеустремлённые. Просто одно удовольствие общаться»

Фото: @valeriya, @shena_music