Что такое колодочные тормоза?

Колодочные тормоза — это название целой категории тормозов, устанавливаемых на ободах велосипедов. В эту группу входят V-brake (устанавливаются на треккинговые, городские и более дешевые MTB) и дорожные тормоза — от традиционных механизмов до очень современных моделей.

Сказать, что дисковые тормоза лучше колодочных — это чрезмерное упрощение. Каждый из этих механизмов будет хорошо работать на разных маршрутах. Прежде чем перейти к их сравнению, рассмотрим, как работает каждая система.

Как работает V-образный тормоз?

Велосипедные тормоза V-brake, наверное, видел каждый — это основной тип данного компонента, устанавливаемый на подавляющее большинство велосипедов. Принцип работы прост — кронштейны с тормозными колодками располагаются над колесом. Когда вы нажимаете на рычаг, рычаги натягиваются, и колодки начинают тереться об обод колеса. Чем сильнее вы нажимаете на рычаг, тем больше будет тормозное усилие. Связь между рычагом тормоза и механизмом осуществляется через правильно проложенный стальной трос. Это простая и в большинстве случаев недорогая конструкция. Исключение составляют тормоза Dual-Pivot для более дорогих дорожных велосипедов.

Как работает дисковый тормоз?

В этом случае тормозная система расположена на ступице каждого колеса. Основой конструкции являются диски и суппорт с тормозными колодками. При нажатии на рычаг колодки прижимаются к диску, замедляя его вращение и одновременно останавливая движение колеса.

Дисковые тормоза выпускаются в двух вариантах: механические и гидравлические. Механические дисковые тормоза состоят из рычагов, дисков, суппортов с колодками и стального троса. Гидравлический механизм немного сложнее. В этом случае вместо тросов используются шланги, заполненные тормозной жидкостью. Обычно это жидкость DOT (та же, что используется в автомобилях) или минеральное масло. Гидравлические дисковые тормоза являются самым дорогим решением.

Дисковые или колодочные тормоза: что выбрать?

Выбор тормозной системы на велосипеде в основном зависит от того, по каким маршрутам вы ездите. Давайте выясним, чем отличаются различные механизмы. Тогда вы сможете решить, приобрести велосипед Comanche недорого Киев с дисковыми или V-образными тормозами.

Для некоторых велосипедистов вес оборудования имеет большое значение. Если учитывать этот параметр, то лучше выбрать колодочные тормоза, так как дисковые тормоза тяжелее.

Важным критерием выбора является тормозная сила и степень, в которой мы можем контролировать скорость. Здесь гидравлические дисковые тормоза оказываются непревзойденными. Они обеспечивают очень точную модуляцию, а в случае экстренного торможения мотоцикл останавливается.

Мы также должны понимать, что если удерживать рычаг нажатым дольше, например, во время длительного спуска, колодки нагреваются. Это относится ко всем типам велосипедных тормозов.