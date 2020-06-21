Футбольный клуб «Торино» в своем официальном англоязычном аккаунте опубликовал пост в поддержку борьбы с расизмом, сопроводив его неоднозначной иллюстрацией.

На фотографии, сопровожденной хэштегом #BlackLivesMatter, футболист туринского клуба Николя Н’Кулу склонился на одно колено в поддержку прав темнокожих. Рядом с ним находился нападающий туринцев Андреа Белотти, который остался в стороне от акции. Со стороны кадр создает двоякое восприятие ситуации.

#BlackLivesMatter ✊✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 pic.twitter.com/KrnV56iK86 — Torino FC English (@TorinoFC1906_En) June 20, 2020

Публикация на данный момент набрала более 18 тысяч ретвитов, а также спровоцировала огромное количество гневных комментариев в адрес «Торино» и SMM-отдела клуба.

"Из всех фотографий, которые у них были, "Торино" запостили именно черного, склонившего колено перед белым", — отметил один из подписчиков в комментариях.

Аудитория в социальных сетях задается вопросом, является ли пост троллингом, или же неудачная фотография подобрана ненамеренно. Также пользователи удивлены, почему данный материал до сих пор не был удален.

По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них надавил ему коленом на шею.

Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. Во многих странах в связи с гибелью Флойда проходят акции движения Black Lives Matter.