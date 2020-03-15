Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит. Об этом заявили в Минпромторге в воскресенье, 15 марта.

«Во-первых, продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать. Во-вторых, наши торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В Минпромторге отметили, что пустые полки в российских магазинах могут образоваться из-за ритма выкладки товаров на них, а не из-за дефицита.

На фоне распространения новой болезни в Минпромторге призвали россиян грамотно и рационально подходить к покупке продуктов. В частности, в ведомстве напомнили, что многие товары имеют свой срок годности и некоторые из них не смогут долго храниться, если закупить их впрок.

Ранее 15 марта российские ритейлеры и сетевые магазины рассказали о росте спроса россиян на крупы, макаронные изделия и средства личной гигиены на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Согласно информации на 15 марта, в России коронавирусом заразились 63 человека.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 15 марта, в мире заразились более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс.