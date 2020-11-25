В Европе запретили продажи российского вафельного торта «Аленка», сообщает портал DairyNews.

Торт продавался в семи странах Евросоюза: Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии, Финляндии, Швеции и Португалии. Причиной для изъятия «Аленки» с прилавков, согласно уведомлению на сайте Департамента защиты прав потребителей и безопасности продовольственных товаров Германии, стали найденные в торте канцерогены: глицидиловые эфиры 1,3 мг/кг и 3-MCPD в количестве 3,7мг/кг.

После снятия торта с продаж в немецких СМИ появился ряд статей, сообщающих об опасности вафельных тортов российского производства, способных вызвать рак и генетические мутации.

Член экспертного совета при агропромышленном комитете Совета Федерации, доцент Московского университета технологий и управления имени Разумовского Светлана Дмитриева в комментарии BFM назвала запрет на продажи «Аленки» в Европе «торговой войной».

«Такого не было с 90-х»

По ее словам, в статье, где сообщается об обнаружении глицидиловых эфиров, не указывается норма европейского законодательства по их содержанию.

«Ну и что, что просто нашли? Насколько это много и по отношению к чему, к соевому соусу? К соевому соусу это ничтожно. 99 процентов, что это торговая война, и, если они проверят собственную продукцию, там будет то же самое или больше», — уверена Дмитриева.

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