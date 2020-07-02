Москва и Минск урегулировали вопросы относительно стоимости российских нефти и газа, экспортируемых из нашей страны в союзную республику. По словам белорусского посла в РФ Владимира Семашко, взаимопонимание по топливным вопросам было достигнуто на последних переговорах министров энергетики и руководителей основных энергетических компаний обоих государств. Между тем российско-белорусский энергетический спор далек от завершения: несмотря на заверения в дружеских отношениях, Минск продолжает настаивать на скидках на российские нефть и газ и пытается найти альтернативные маршруты поставок энергоресурсов.

Взаимопонимание по поводу формирования цен на газ фактически достигнуто. Как заявил Семашко, Россия и Белоруссия демонстрируют понимание и необходимость «двигаться к единому рынку газа». Однако для окончательного подтверждения стоимости энергоресурсов потребуется еще не один этап переговоров — цены, удовлетворяющие обе стороны, должны быть согласованы не ранее 1 января 2022 года. Относительно поставок российской нефти на белорусский рынок договоренность пока не достигнута, однако и вопросы согласования экспорта «черного золота» в союзную республику, если верить Семашко, также обещают разрешиться в ближайшее время.

Поставки российской нефти в Белоруссию являются для Минска серьезной опорой для пополнения доходов федерального бюджета. Не располагая собственными источниками энергоресурсов, союзная республика закупает российское «черное золото», затем его перерабатывает и экспортирует на Запад, зарабатывая при этом на разнице стоимости сырого и готового топлива. Закупая в России ежегодно до 24 млн тонн нефти и затрачивая на эти цели менее $7 млрд, белорусские компании продавали бензин и мазут вдвое дороже, а их оборот на торговых операциях с нефтепродуктами доходит до $13 млрд в год.

Еще с 2000 года Минск импортировал российскую нефть со скидкой в 17%, что являлось неплохой субсидией для белорусской экономики. В 2017 году страны подписали соглашение, позволяющее Белоруссии до 2024 года получать сырье по льготным ценам. Кроме того, Минск стал забирать в свою казну экспортные пошлины от «перетаможки» — достаточно сложной налоговой схемы, позволяющей собирать фискальные взимания с поставщиков сырья не экспортерам, а импортерам углеводородов.

После так называемого налогового маневра, к которому Россия приступила в 2019 году, заключавшегося в постепенном обнулении экспортной пошлины на нефть и повышении налога на добычу полезных ископаемых, субсидирование белорусской казны остановилось. Что и заставило Минск выражать публично свое недовольство Москвой и искать замену российскому «черному золоту». «Белоруссии удалось закупать отдельные партии сырья из Азербайджана, Саудовской Аравии, Норвегии и США. Однако любая альтернативная нефть для Минска из-за логистики окажется дороже российских углеводородов», — утверждает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

С экспортом российского природного газа в Белоруссию ситуация обстоит гораздо сложнее. Поставки «голубого топлива» в союзную республику происходят по ценам контрактного соглашения, которые составляют $127 за тысячу кубометров. «На европейских хабах и биржевых площадках газ стоит дешевле. Во всяком случае президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет основания говорить, что стоимость российского «голубого топлива» необходимо снизить до $40–50 за тысячу кубов, как оно продается в Германии. Поможет ли это Минску — не совсем понятно. Дело в том, что «Газпром» возобновит поставки белорусским потребителям только в случае выплаты долга примерно в $150–160 млн за предыдущие объемы экспорта. Между тем совокупный объем задолженности предприятий «Белнефтехима» по банковским кредитам сейчас превышает $2 млрд, по словам замглавы концерна Светланы Гуриной. «Кредитные обязательства перед европейскими финансовыми институтами белорусам придется погашать немедленно — иначе в следующий раз заем не предоставят. А с возвратом долгов России Белоруссия может и подождать. Вероятно, в надежде на то, что, как и раньше, Москва согласится на предоставление Минску преференций по платежам за нефть и газ», — полагает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.