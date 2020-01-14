В течение 2019 года, с января по ноябрь, рост рождаемости наблюдается только в трех регионах России — Москве, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Об этом 14 января министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, самый заметный рост рождаемости произошел в столице — на 4,3 тыс. детей, или на 3,5%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. А самое большое снижение рождаемости — в Московской области, почти на 10 тыс. за 11 месяцев 2019 года, или на 13%.

«Мы сейчас ориентируемся не на абсолютное число рождений, а на рост суммарного коэффициента рождаемости (число рождений на одну женщину) или хотя бы его стабилизацию», — сказал Топилин.

В 2015 году он составил 1,777, а потом пошло снижение, которое сохраняется в настоящее время, отметил министр.

31 декабря вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рождаемость в России снижается не такими высокими темпами по сравнению с 2017 годом. Она объяснила, что снижение рождаемости — последствие двух демографических ям, которые были в России: в 1943 и 1999 годах. В первом случае суммарный коэффициент рождаемости был 1,3 ребенка на женщину, во втором— 1,16. Также она напомнила, что за текущее десятилетие снизилось число женщин в репродуктивном возрасте.