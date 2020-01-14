Российский певец Влад Топалов перенес за две недели нового года две операции. Об этом исполнитель рассказал на своей странице в Instagram 14 января.

Экс-солист группы Smash!! не потерял чувства юмора и виновником своих проблем со здоровьем назвал Деда Мороза, который якобы перепутал и вместо исполнения его желаний подарил артисту «еженедельные скальпели». Он не уточнил, почему ему потребовалось оперативное вмешательство.

«Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось!» — шутя пожаловался певец.

Топалов попросил Деда Мороза после отдыха всё же проверить списки желаний и поблагодарил его за свою семью. В многочисленных комментариях поклонники артиста пожелали ему здоровья, пишет «Федеральное агентство новостей».

Влад Топалов родился в Москве в 1985 году, с детства увлекался музыкой, а широкую известность получил благодаря участию в группе Smash!!. В рамках проекта он выступал вместе с Сергеем Лазаревым.