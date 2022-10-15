Роллы давно уже стали любимой едой для многих жителей Челябинска. Простое, но вкусное блюдо привлекает интересным сочетанием продуктов и необычным внешним видом. При этом многие любители японской кухни отмечают однообразие видов этого яства в большинстве кафе. Но ресторан доставки готовой еды Farfor разрушает стереотипы и предлагает своим клиентам большое разнообразие роллов. Среди них можно также найти оригинальные разновидности этого угощения, которые наверняка придутся по вкусу даже изысканным гурманам.

Основные 6 типов блюда

Роллы – это рулет из риса, листа нори и начинки. Внутри обычно сочетается 2, 3 или больше ингредиентов. Среди популярных вариантов начинки: сыр Филадельфия, овощи, омлет, рыба, морепродукты, икра. Помимо разнообразия сочетаний продуктов, это блюдо может готовиться по-разному. По ссылке https://chel.farfor.ru/japan/rolly/ заказать роллы на дом в ресторане Farfor можно следующих видов:

без сырых продуктов. Данный вариант подойдет тем, кто не любит свежую рыбу и морепродукты, отдавая предпочтение приготовленным ингредиентам;

запеченные. Эти роллы подверглись термической обработке;

наизнанку. В данной разновидности рис находится внутри рулета, а в качестве верхнего слоя выступает лист водорослей нори;

с Филадельфией. Эта категория подойдет любителям сыра. Все маки из этого раздела включают в начинку Филадельфию;

темпурные. Такие маки обжариваются в жидком кляре;

острые. Их стоит попробовать любителям жгучих приправ.

В разнообразии доступны также классические разновидности данного блюда. Кроме того, меню включает и оригинальные вкусы, которые стоит попробовать всем тем, кому привычные сочетания приелись.

Топ необычных роллов в ресторане Farfor

Для любителей оригинальных вкусов шеф-повара разработали специальные рецепты маки. Среди необычных роллов, которые можно заказать в ресторане доставки готовой еды Farfor, выделим следующие:

«Мидори». Это треугольные маки с такуаном, тунцом, миксом васаби и двумя видами кунжута. «Техасская резня». Это темпурные маки с варено-копченым куриным филе, помидором, соусами унаги и «Гриль найнс». «Малибу». Тоже темпурные маки с нежным сливочным сыром, жареным куриным филе, зеленым луком, соусами том ям и унаги, посыпанные белым кунжутом. «Фокус». Понравится тем, кто не любит рыбу. Начинка этих маки включает варено-копченое куриное филе, помидор, два вида сыра, соусы унаги и сырный, посыпанные черным и белым кунжутом. «Шапка Боб». Тоже темпурный вариант маки с лососем, соусами из смородины, унаги, цезарь и чесночным, посыпанные белым кунжутом.

Помимо перечисленных, в меню ресторана доступны к заказу и другие роллы. На свой вкус можно подобрать любые их виды или даже сформировать сет для компании из нескольких человек.