Английский стоматолог Кристофер Орр в интервью The Sun рассказал, употребление каких напитков наиболее опасно для здоровья зубов.

Медик подчеркнул, что в первую очередь зубам вредят газированные напитки, которые разрушают эмаль из-за высокого уровня кислотности и содержания большого количества сахара. Употреблять газировку, по его словам, можно с интервалом в полчаса, поскольку ровно тридцать минут необходимо организму для выработки слюны, которая выступает в роли естественной защиты.

При это Орр подчеркнул, что опасность несут не только безалкогольные напитки, но и игристые вина: например, шампанское или просекко.

«PH-уровень у разных вин разный, но самые кислотные вина — белые», — цитирует издание слова стоматолога.

Он также добавил, что зубам вредят сладкие розовые вина и коктейли на основе газированных напитков и крепкого алкоголя.

В качестве меры предосторожности Орр рекомендовал на праздниках пить напитки через трубочку, периодически ополаскивая рот водой.

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