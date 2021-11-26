Зовнішня реклама у Харкові – це завжди затребуваний та ефективний спосіб, щоб звернути увагу на бренд та отримати нових клієнтів. Маркетингові дослідження свідчать про те, що чим більше реклама потрапляє на очі цільової аудиторії, тим вища ймовірність придбання з їхньої сторони. Саме тому великі компанії прагнуть розміщення своїх рекламних конструкцій по вулицях містах. Це дозволяє завжди залишатися на видноті у мешканців та гостей міста.

Виробництво зовнішніх вивісок, світлових коробів та інших виробів – відповідальний та важкий процес, який потребує особливих навичок. Тому довірити цю справу рекомендується тільки професіоналам. Рекламна агенція у Харкові допоможе сформувати позитивне сприйняття вашого бізнесу у потенційних покупців.

Важливі моменти грамотного підходу

Виготовлені за всіма правилами конструкції звертають на себе увагу. Перше, що варто врахувати під час розробки майбутніх виробів – дизайн-макет. Він має бути помітним та яскравим, легко запам’ятовуватися. Компанії, що надають послуги з виготовлення зовнішньої реклами, беруть до уваги такі нюанси:

Повідомлення має бути коротким.

Дозволяється просування лише одного товару.

Палітра кольорів – приємна для сприйняття.

Чіткий та зрозумілий шрифт.

Відмова від дрібних деталей.

Такі прості моменти дозволять суттєво підвищити ефективність меседжа, що транслюється на рекламному носії.

Як вибрати підрядника

Щоб вивіски та інші промоконструкції приносили користь для вашого бізнесу, необхідно довірити їхнє виробництво професіоналам. Визначитися з агентством можна, орієнтуючись на низку важливих факторів:

Час активного перебування на ринку.

Розташування офісу.

Якість використовуваних матеріалів.

Сервіс та обслуговування.

Незалежно від того, який саме вид реклами вам необхідний, вищезазначені поради допоможуть знайти надійного виконавця. На сайті adbuild.com.ua ви можете ознайомитись з умовами фірми AdBuild, яка гарантує високу якість роботи.

Як відбувається співпраця з компанією

Оформити замовлення можна в режимі онлайн, заповнивши форму зворотного зв’язку. Потім вам телефонує менеджер, який стане куратором проекту до його здачі. Процес включає кілька пунктів:

Розробка макету з урахуванням побажань клієнта та можливостей об’єкта.

Прорахунок вартості та термін, надання замовнику детального кошторису.

Підписання договору, затвердження плану, внесення сплати.

Виробництво всіх потрібних елементів та комплектуючих.

Встановлення та прийом виконаної роботи замовником.

Перевага агенції – можливість закрити всі питання, від дизайну до монтажу. Додатковий плюс для вас – надання гарантії на готову продукцію.