Тонировка окон зданий!

Если на вашем рабочем месте слишком жарко от прямых солнечных лучей, а кондиционер или жалюзи не спасают, то есть отличное решение!

Тонировка окон позволит отразить лишнее солнечное тепло, чтобы оно не проникало в офис, мешая нормальной работе.

Кроме того, тонировка поглотит практически весь объем опасных ультрафиолетовых лучей, а также сделает солнечный свет мягким и менее раздражающим.

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Солнцезащитная пленка позволяет защищать помещение от излишнего солнечного тепла, прямых лучей, а также вредного ультрафиолетового излучения.

Таким образом, выгода солнцезащитной пленки проявляется одновременно в нескольких аспектах.

Благодаря использованию такой пленки вы сможете сэкономить на кондиционерах, ваша мебель, обои и шторы не будут выгорать как раньше, а отсутствие солнечных бликов позволит комфортнее работать за монитором.

Установка такой пленки самых разнообразных оттенков и разной степени тонировки обойдется вам в четыреста рублей за погонный метр.

Бронированная пленка является отличным решением для обеспечения безопасности ваших окон, витрин, а соответственно и помещений.

Обычное оконное стекло, защищенное бронированной пленкой, не разобьется даже при прямом попадании каких-либо предметов, а если и разобьется, то не разлетится на мелкие осколки, а сохранит свою структуру.

Стоить такая пленка будет в среднем полторы тысячи рублей (в зависимости от толщины покрытия).

Матовая пленка является разновидностью декоративных оконных пленок.

Такая пленка применяется для дизайнерских решений в офисе и дома, а также для тонировки собственно окон, перегородок, душевых кабин и т. д.

Цена этой пленки четыреста рублей за погонный метр.