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Тони Фергюсон велел Конору Макгрегору «встать в очередь»

02:58 21/04/2020

После шутливого заявления Конора Макгрегора о том, что Тони Фергюсон для него – легкий соперник по UFC, Фергюсон предположил, что ирландец, возможно, «был пьян», когда говорил это.

Американский боец должен был встретиться с Джастином Гейджи в битве за промежуточный титул чемпиона в легком весе в эти выходные. Но, несмотря на все усилия президента UFC Даны Уайта организовать мероприятие с оплатой за просмотр боя, боссы Disney и ESPN вынудили отменить бои из-за коронавируса, пишет The Sun.

После отмены боя Фергюсон похудел до 155 фунтов. Это показало взвешивание 17 апреля. Макгрегор решил посмеяться над американцем за то, что тот напрасно сбросил вес.

«Он, вероятно, был пьян, – ответил Фергюсон. – Мне плевать, что он говорит. Он хочет драться сейчас, потому что я ценный соперник. Ни за что. Не могу на тебя рассчитывать, чувак. Я получил в соперники Джастина Гейджи первым. А ты можешь встать в очередь».

31-летний Макгрегор в январе нокаутировав 36-летнего Дональда Серроне всего за 40 секунд. После этого был обещан матч-реванш против короля легкого веса Хабиба Нурмагомедова, сначала 31-летний Хабиб должен был защищать свой пояс в битве против Фергюсона. Из-за пандемии бои были отменены, хотя Дана Уайт продолжал утверждать, что устроит тренировки и бои на некоем «бойцовском острове».

Теперь UFC хочет еще раз свести Фергюсона и Гейджи для битвы за временный титул чемпиона в легком весе. Пока в сентябре не вернется Нурмагомедов. Это оставляет Макгрегора без определенного соперника на будущие бои.



