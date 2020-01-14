Хирурги в Томске во время операции извлекли из желудка трехлетнего мальчика 31 магнитный шарик. Об этом 14 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на областной департамент здравоохранения.

Экстренную помощь ребенку оказали в больнице скорой медицинской помощи №2 при помощи фиброгастроскопии с использованием мощного магнита, отмечает телеканал «360». Таким образом, специалистам удалось извлечь из желудка малыша 31 магнитный шарик, которые тот проглотил.

В облздраве отметили, что родители вовремя обратились к врачам, заметив у ребенка боли в животе, в связи с чем удалось избежать возможных тяжелых последствий для его здоровья. По словам врачей, один магнитный шарик уже успел проникнуть в кишечник и через несколько часов он мог соединиться с оставшимися в желудке, а это, в свою очередь, привело бы к перитониту и более сложной и опасной операции.

Как рассказал главврач БСМП №2 Андрей Караваев, подобных случаев за последние четыре года в учреждении было свыше 10.

«Нередко дети проглатывают несколько десятков таких магнитов. Если магниты слиплись, захватив кишечную стенку, то они уже не разъединятся сами. Возникают множественные перфорации, заканчивается все перитонитом. Спасет только операция. Внутри желудок и кишечник ребенка выглядят как после прострелов пулями», — приводит слова Караваева телеканал «Звезда».

Специалист добавил, что он, как врач, ежедневно наблюдающий последствия проглатывания магнитов, запретил бы продажу таких игрушек.

В августе 2018 года китайские врачи извлекли из желудка пациента почти 90 гвоздей, которые он проглотил из-за неразделенной любви.