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Американский актер Том Хэнкс рассказал об улучшении самочувствия после коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 23 марта.

Звезда отметил, что после первых симптомов коронавируса прошло две недели. Он и его супруга Рита Уилсон чувствуют себя лучше. Хэнкс также рассказал о хорошей практике самоизоляции. Актер считает, что когда никто никого не заражает — это и есть здравый смысл.

Напомним, 12 марта Том Хэнкс сам рассказал в своем Instagram о том, что он и его супруга больны коронавирусом. Во время болезни голливудский актер рассказывал своим подписчикам о лечении и призывал всех заботиться друг о друге и сохранять спокойствие.

Кроме того, на днях его супруга поделилась в соцсетях шуточным плей-листом для тех, кто находится на карантине или самоизоляции из-за коронавируса.

СПРАВКА «ВМ»

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). В декабре власти Китая сообщили о ней специалистам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Установлен возбудитель болезни — коронавирус COVID-19. Он распространился еще в ряде стран, включая Иран, Италию, Францию, Японию, Северную Корею, Таиланд и другие.

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране предпринимаются все необходимые меры для борьбы с новым типом коронавируса, при этом ситуация находится под контролем. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил при подготовке бюджета на 2021–2023 годы учесть риски на фоне коронавируса.

Как Москва борется с коронавирусом

4 марта начала работу горячая линия депздрава Москвы для прилетевших из стран с неблагополучной эпидситуацией.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о принятии дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса. Так, был издан указ о введении в столице режима повышенной готовности городских служб, включая стационарные звенья здравоохранения, городское хозяйство и транспорт.

10 марта было принято решение о возведении мобильного комплекса новой инфекционной больницы. В личном блоге Сергей Собянин пояснил, что она станет дополнением стационара в Коммунарке и Инфекционной клинической больницы № 1.

14 марта глава города усилил меры по противодействию инфекции на территории столицы. Дополнительные меры коснулись режима обязательной самоизоляции в домашних условиях для людей, которые проживают с гражданами, прибывшими из стран, где ситуация с коронавирусом далека от благополучной.

Кроме того, столичные работодатели обязаны не допускать на рабочее место сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.

18 марта стало известно, что российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля. 19 марта оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице опроверг слухи о том, что Москва будет закрыта на карантин с введением комендантского часа.

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