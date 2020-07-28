Лауреат двух премий «Оскар» Том Хэнкс и его супруга актриса Рита Уилсон официально стали почетными гражданами Греции. Об этом сообщил у себя в инстаграме премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

View this post on Instagram @ritawilson @tomhanks are now proud Greek citizens! 🇬🇷👍 A post shared by Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_) on Jul 25, 2020 at 11:02pm PDT

Он опубликовал снимок, на котором позирует вместе со своей женой Маревой Грабовски и голливудской парой.

«Том Хэнкс и Рита Уилсон теперь почетные граждане Греции», – написал Мицотакис.

В конце декабря прошлого года президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о почетной натурализации американского актера, ведь Хэнкс всегда был поклонником этой страны.

Так, у Уилсон есть греческие корни по линии матери, а Том Хэнкс принял православие (Греческая церковь), после того, как женился на актрисе в 1988 году, а также в течение многих лет проводил здесь лето (на острове Антипарос у него есть дом).