Зампредседателя Госдумы и вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой самостоятельно ушел на карантин по возвращению из Франции на фоне распространения коронавируса.

В Париже Толстой принимал участие в работе Бюро ПАСЕ и заседании Постоянного комитета ассамблеи. На странице в Facebook 11 марта он сообщил, что во Франции сложилась напряженная обстановка в связи со вспышкой вируса SARS-CoV-2.

«В связи с этим, а также в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, временно перехожу на работу в удаленном режиме, из дома. Самоизолируюсь, так сказать. Дабы не подвергать опасности коллег и своих избирателей, даже если имеется хоть малейший риск», — написал он.

Уход на карантин Толстой назвал своим гражданским и человеческим долгом перед коллегами. При этом он отметил, что совершенно здоров.

5 марта Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Всем москвичам предписано по возвращению из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав.

Ведомство ранее опубликовало правила самоизоляции, за нарушение режима грозит ответственность. Больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине, даже здоровым людям. Получить их можно, позвонив на горячие телефонные линии.

По состоянию на 11 марта в Москве подтверждено девять случаев заражения коронавирусом, около тысячи человек находятся под наблюдением из-за контактов с инфицированными. До 10 апреля в городе отменены все массовые мероприятия, на спортивные мероприятия допускаются не более 5 тыс. человек.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 11 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случая заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.