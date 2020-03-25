Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой вышел из самоизоляции после поездки в Париж и хорошо себя чувствует. Об этом парламентарий рассказал в беседе с «РИА Новости».

«Слава богу, всё обошлось, чувствую себя прекрасно и готов вернуться к работе», — рассказал депутат. По его словам, из-за самоизоляции он вынужденно отложил личные встречи с избирателями, временно закрыл приемную в избирательном округе и изменил планы в связи с распространением коронавируса.

Как добавил вице-спикер Госдумы, его помощники работают дистанционно, сообщения граждан принимаются штатно.

11 марта Толстой сообщил, что несколько дней будет работать из дома после командировки в Париж, где принимал участие в работе Бюро ПАСЕ и заседании постоянного комитета. Уход на карантин Толстой назвал своим гражданским и человеческим долгом перед коллегами, отметив, что совершенно здоров.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

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