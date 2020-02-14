Поступок учительницы стал достоянием общественности благодаря обличающей видеозаписи.

В Петрозаводске директор школы отчитала восьмиклассницу за «толстоватые» ноги. Поступок учительницы стал достоянием общественности благодаря наличию обличающей видеозаписи. С распространением смартфонов педагоги все чаще становятся героями скандалов, а происходящее в классе выходит далеко за пределы школы.

«Такие юбки носят обычно девушки с очень хорошими формами, а у тебя такая форма, которая вызывает, знаешь, иронию какую-то… толстоватые ноги, ну толстоватые… Это пошло и некрасиво», — говорит в ролике директор, обращаясь к ученице.

Мама восьмиклассницы Олеся Кондратьева в жесткие методы воспитания верить отказывалась, пока дочь не показала ей видео. Тогда родительница отправилась напрямую к директору.

«Я сказала, у меня есть видео я все слышала и все видела, как вы позволяли себе, человек с высшим образованием, педагог, говорить с моей несовершеннолетней дочерью о том, что у нее жирные ноги, о том, чтобы она посмотрела на себя в зеркало… Тут же директор заплакала, у нее задрожали руки», — рассказывает она.

Школьные конфликты были всегда, но не тронутым оставался авторитет учителя. Не все современные ученики его признают, а бывшие — до сих пор помнят.

«Я помню, очень мечтала уши проколоть. Когда проколола, за косичками прятала, и если учителя видели — сразу звали в кабинет на разборки. Не разрешали ничего, конечно», — вспоминает певица Татьяна Буланова.

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова, поясняет, что все нарекания к ученикам педагогами должны высказываться в максимально доброжелательно форме, тем более, когда это касается физическим параметров учащихся. Повышенные тона и ненормативная лексика — доказательство некомпетентности педагога, считают эксперты. Профессионального учителя, по их мнению, не сможет спровоцировать ни один ученик.

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