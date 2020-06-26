Мещанский суд сегодня огласит приговор по делу «Седьмой студии». Еще целый за час до начала заседания, но возле суда уже собралось необычно много представителей СМИ, а также сочувствующих, что пришли выразить поддержку подсудимым.

Полицейские организовали кордоны, как обычно бывает когда проходят процессы вызывающие протестные настроения. Для тех, кто пришел на приговор по «Седьмой студии», устроили специальный проход. Каждую минуту пристав с мегафоном призывает пришедших соблюдать социальную дистанцию и требует надеть маски и перчатки.

Из подсудимых удалось увидеть Софью Апфельбаум. На ней сегодня ярко красная юбка макси и белая блуза, украшенная небольшой брошью с прозрачными камнями затейливой огранки. Прическа -обычная: длинные волнистые волосы забраны в низкий пучок на затылке. Апфельбаум сторонится представителей прессы и очень нервно реагирует на вопросы. Журналисты относятся с пониманием, ведь для нее на прошлом заседании гособвинитель запросил 4 года колонии общего режима.