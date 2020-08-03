Участница рок-группы «Пусси Райот» (Pussy Riot) Надежда Толоконникова сделала обнаженное селфи в поддержку активистки Юлии Цветковой и опубликовала его в своем инстаграме.

View this post on Instagram шли 🖤 если тоже думаешь, что женское тело — не порнография. send 🖤 if you also think that a female body is not pornography. #свободуюлиицветковой #freeyuliatsvetkova A post shared by 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 🇷🇺 NADYA (@nadyariot) on Aug 2, 2020 at 4:29pm PDT

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», жительница Комсомольска-на-Амуре Цветкова опубликовала в одном из сообществ в одной из социальных сетей картины с изображением женских гениталий с целью привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела.

Правоохранительные органы возбудили в ее отношении уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» и три административных дела по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

В июне Толоконникова опубликовала серию фотографий в поддержку Цветковой. На них участница «Пусси Райот» запечатлена обнаженной. В подписи к снимкам она выразила уверенность, что феминистское искусство — не порнография.

Сегодня Толоконникова опубликовала селфи в поддержку Цветковой. На нем она запечатлела себя в зеркале в ванной комнате голой по меньшей мере по пояс.