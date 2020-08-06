Взрыв в Бейруте уже сравнили с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки — по крайней мере, по мощности нынешний взрыв уже оказался на третьем месте за всю историю человечества. Но если бейрутский взрыв стал непреднамеренным следствием человеческой беспечности и разгильдяйства (версия теракта представляется откровенно надуманной, хотя и будет находить все больше «подтверждений»), то удар по Японии был осознанным шагом руководства США.

Семьдесят пять лет назад, 6 и 9 августа 1945 года, американцы совершили настоящее преступление против человечества — открыв ящик Пандоры и убив сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Никакие зверства японцев в Китае, никакая военная необходимость избежать больших жертв при захвате Японии не оправдывают сознательного убийства мирного населения — в момент взрыва погибло более ста тысяч, столько же умерло от облучения до конца 1945 года. Эти бомбежки стоят в одном ряду со столь же варварскими ударами по германским городам зимой 1945-го (особенно с уничтожением Дрездена 13-15 февраля) и весенними ударами по Японии, когда только в Токио погибло до ста тысяч человек.

Ударами по Хиросиме и Нагасаки Штаты хотели сломить японский дух сопротивления — заодно запугав СССР своим новым адским оружием. Испугать Москву не удалось, но, оккупировав Японию, Штаты сумели вскоре перевести стрелки с себя на русских — спустя 75 лет японцы озабочены проблемой "северных территорий", а не выводом американских войск и извинениями за атомную бомбардировку. А ведь Хиросима и Нагасаки напрямую связаны с Южными Курилами. Для того чтобы снять проблему "северных территорий", Японии нужно просто честно разобраться со своим прошлым. Перестать называть оккупантов союзниками, а соседей — врагами.

Обычно оправдание ядерного удара по Хиросиме и Нагасаки выглядит так: а вы знаете, сколько народу погибло бы при высадке американских войск в Японии? Сотни тысяч, миллионы — с обеих сторон. Так что президент Трумэн еще и спас миллионы жизней. Но, во-первых, погибли бы не мирные жители, как в Хиросиме и Нагасаки, а воины. А во-вторых, и это самое главное — а нужен ли вообще был захват Японии? Или ее поражения и капитуляции можно было достичь и без атомных бомбардировок?

Не только можно было достичь, во многом и достигли — но не благодаря варварским ударам. Да, использование атомного оружия напугало японскую элиту: власти поняли, что США не остановятся перед полным уничтожением их страны. Другое дело, что у американцев не было запаса готовых бомб, они находились в процессе изготовления.

Однако решающим фактором стало вступление в войну СССР: после того как 9 августа наша страна начала наступление в Маньчжурии, положение Японии стало безвыходным. Уже 10 августа император Хирохито поддержал решение о капитуляции, а еще пять дней спустя, видя, как Красная армия наступает в Маньчжурии, решил обнародовать это решение и записал свое обращение к нации, переданное по радио на следующий день. То есть и без Хиросимы и Нагасаки Япония бы капитулировала — и была бы оккупирована союзниками. Но тогда СССР мог бы ввести свои войска на Хоккайдо, а это американцам было категорически не нужно. Япония рассматривалась ими как собственная добыча — и атомные бомбардировки усилили их позиции, позволив оккупировать всю страну.

СССР же занял Южный Сахалин и Курилы, отказ Японии от которых был зафиксирован позже и в Сан-Францисском договоре 1951 года. Но СССР не подписал этот договор, потому что в нем не были закреплены его права на приобретенные территории, а Япония не считала Южные Курилы (четыре острова) входящими в Курильские острова. Возник территориальный спор, который обе стороны вполне могли урегулировать. Если бы не американцы — специально сорвавшие советско-японские соглашения.

В 1956 году Москва и Токио приняли декларацию о подписании мирного договора, после которого СССР пообещал передать Японии острова Хабомаи и Шикотан (примерно семь процентов от общей территории Южных Курил). Но США пригрозили Японии, что если Токио откажется от претензий на все четыре острова, то Вашингтон никогда не вернет им оккупированную Окинаву, на которой располагались главные американские военные базы. Сделка была сорвана, а в 1960 году, когда США и Япония подписали военный пакт, СССР счел себя свободным от достигнутых в 1956-м договоренностей.

Тем не менее Московская декларация 1956 года не была полностью похоронена — о ней вспомнили в 90-е, а осенью 2018-го Владимир Путин и Синдзо Абэ решили двигаться к подписанию мирного договора на основе ее принципов. Казалось, что Япония готова снова стать суверенной державой, именно к этому привело бы полное урегулирование спора с Россией. Ослабление зависимости от США и крепкие добрососедские отношения с Россией стали бы важнейшим шагом в сторону восстановления геополитической самостоятельности Японии.

Но, увы, как показало прошедшее время, даже серьезно настроенный на урегулирование Абэ не смог пройти свою часть пути. Для начала Токио нужно было отказаться от претензий на все четыре острова — и сосредоточится на гарантиях, которые получит Россия в случае передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Речь шла, в частности, об обязательствах неразмещения там иностранных (да и собственных) войск, что предусматривало определенные оговорки в американо-японском оборонном союзе. Подобных гарантий Москва не получила, не говоря уже о том, что Абэ не спешил сообщить своим соотечественникам об абсолютной нереальности надежд на Итуруп и Кунашир.

При этом сам факт переговоров с Японией вызвал волну возмущения в России — абсолютное большинство категорически против даже разговоров о каких-либо территориальных уступках. Однако о них не было и речи. Как видно из заявлений Владимира Путина, речь могла идти о поиске какой-либо формы передачи двух островов: возможно, в использование (при сохранении российского суверенитета), возможно, в совместное владение. Но Токио не решился продемонстрировать ослабление своей зависимости от Вашингтона, а без этого какие-либо серьезные обсуждения просто невозможны.

Американцам выгодно держать Токио на коротком поводке. Территориальные споры Японии с Китаем и Россией служат поводом напоминать японской элите о том, что именно Соединенные Штаты являются главным гарантом и защитником японского суверенитета. То, что этот суверенитет на самом деле ограничен военными базами США и искусственным, навязанным американцами территориальным спором с Россией, в Токио почему-то не задумываются. Точнее, публично не позволяют себе говорить об этом — хотя в реальности все, конечно, хорошо понимают и мечтают о самостоятельности.

Россия же понимает только одно: травма, нанесенная японскому самосознанию варварскими ядерными ударами и последующей американской оккупацией, когда-нибудь будет преодолена японским народом. Тогда и наступит время для мирного договора между двумя великими соседними державами.