Среди новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве только 4% недавно вернулись из-за границы. Об этом сообщает столичный оперштаб во вторник, 7 апреля.

Отмечается, что на сегодняшний день в Москве зафиксировано 697 новых случаев заболевания, общее количество инфицированных достигло 5181.

«Среди новых заболевших: 47,5% — от 18 до 45 лет; 34% — от 46 до 65 лет; 9,5% — от 66 до 80 лет; 5% — старше 80 лет; 4% — дети», сказано в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

В оперштабе подчеркнули: до 1 мая все горожане независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

«Только 4% заболевших недавно вернулись из-за границы», — цитирует сообщение штаба «Агентство городских новостей «Москва».

По данным на 7 апреля, в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов — 58, выздоровели 494 пациента.

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