Только 11 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. в России произошли в результате контактов внутри страны. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова в пятницу в эфире радио «Комсомольская правда».

«Сегодня Российская Федерация имеет 90% заболевших людей, которых мы выявили здесь, привезших инфекцию из-за рубежа. Из общего списка у нас 11 человек, которые заболели в Российской Федерации, но каждый из них имеет очень близкий контакт с тем, кто привез вирус из-за рубежа», — цитирует Попову ТАСС.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 270 тыс. человек, вылечились более 90 тыс. пациентов, умерли 11 271 человек.