Япония продолжит переговоры с Россией для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора, таким образом министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на пресс-конференции прокомментировал вопрос журналиста о реакции Токио на принятие поправок к конституции РФ, запрещающих отчуждение территорий России, и установку каменной плиты с текстом соответствующей поправки в Южно-Курильске.

«Нам известно о различных движениях. Но переговоры по мирному договору — это переговоры между правительствами (двух стран). Мы намерены упорно вести переговоры на основе договоренностей, достигнутых лидерами — премьер-министром Абэ и президентом Путиным, и на основе базового направления — достичь решения территориальной проблемы и заключить мирный договор. Вот, собственно, и все», — сказал министр на пресс-конференции.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Курильских островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

В 2018 году в Сингапуре по итогам встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.