Токийский Диснейленд и расположенный рядом с ним DisneySea открылись для посетителей после четырехмесячного перерыва.

Оба парка были закрыты с конца февраля из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Посетители должны заранее оформить предварительную запись. На входе у всех измеряют температуру. Во избежание большого скопления людей число посетителей сократили вполовину, а зайти в парк можно только три раза в день. Исключены рукопожатия с героями диснеевских мультфильмов. Также знаменитый парад мультперсонажей будет проходить в разное время без объявления и в сокращенном объеме.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.