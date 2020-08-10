Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на посту президента Белоруссии, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

По информации пресс-службы, Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Лукашенко и переизбранием на пост президента Белоруссии.

«Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси», – говорится в телеграмме, которую цитирует пресс-служба.

Глава государства высказал уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Белоруссией будет и впредь успешно развиваться на благо народов двух государств.

«Президент Казахстана пожелал Александру Лукашенко полной реализации всех намеченных планов на посту главы Республики Беларусь, а белорусскому народу – мира, стабильности, взаимопонимания и процветания», — отмечается в сообщении.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно предварительным итогам, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно предварительным итогам, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. Его ближайший конкурент Светлана Тихановская — 9,9%. При этом в штабе Тихановской заявили Mpravda.com, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. Против всех проголосовали 6,02% избирателей. Явка на выборах составила 84,23%.