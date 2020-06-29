Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии по борьбе с коронавирусом проработать и внести ему предложения по введению жесткого карантина в стране, сообщила пресс-служба главы республики.

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года», — заявил Токаев в ходе совещания с членами правительства, руководителями ряда государственных органов, главами городов и областей.

Токаев также поручил все решения по борьбе с пандемией, устранению негативных социальных и экономических эффектов вырабатывать в рамках соответствующей государственной комиссии под руководством премьера Аскара Мамина. По его словам, госкомиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических ресурсов.

По словам казахстанского президента, своевременно принятый жесткий карантин позволил выиграть время и оттянуть пик эпидемии. При этом он с сожалением констатировал, что сразу после снятия режима ЧП были ослаблены все карантинные меры.

«С момента снятия ограничений 11 мая текущего года количество случаев коронавирусной инфекции увеличилось в семь раз. Во многом это связано с недостатками в работе ряда государственных органов. Надо отметить, что система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения», — утверждает глава государства.

По его мнению, межведомственная комиссия не справилась с поставленной перед ней задачей, а министерство здравоохранения не смогло обеспечить координацию работы центральных и местных органов власти. Кроме того, несвоевременные и малоэффективные меры на местах привели к распространению вируса в трудовых коллективах, на системообразующих производствах, добавил президент.

С 16 марта по 11 мая в Казахстане действовал режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Позднее началась поэтапная отмена ограничительных мер, однако из-за роста распространения COVID-19 в ряде регионов были возобновлены карантинные ограничения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.