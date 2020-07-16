Правительство Казахстана должно определиться со статистикой по коронавирусу и сделать ее прозрачной, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Казахстанский нейрохирург Мынжылкы Бердиходжаев ранее на своей странице в Facebook опубликовал видеозапись, на которой призвал министерство здравоохранения регистрировать случаи пневмонии, которую можно назвать атипичной, как коронавирус. Он заявил, что официальная статистика не соответствует действительности, а вспышка атипичной пневмонии в республике вызвана коронавирусом. Заместитель министра здравоохранения республики Людмила Бюрабекова, комментируя это предложение, отметила, что ведомство проводит консультации со Всемирной организацией здравоохранения о том, как вести учет заболеваемости пневмонией на фоне ситуации с коронавирусом. Глава представительства ВОЗ в стране Кэролайн Кларинваль сообщала, что группа экспертов прибудет в Казахстан для изучения причин роста числа заболевших пневмонией, но предположила, что «скорее всего, это COVID-19».

«Перед правительством поставлена задача определиться со статистикой по пандемии. Помимо коронавируса, большой урон здоровью и жизни граждан наносит пневмония. Все данные по ситуации с пандемией, какими бы печальными они ни были, должны быть достоянием общества. Чем больше прозрачности и взаимного доверия, тем быстрее мы сообща справимся с этой напастью», — написал Токаев на своей странице в Twitter.

В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 674 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 65 188. Количество выздоровевших пациентов превышает 38 тысяч. В стране зафиксировано 396 случаев смерти от коронавируса.