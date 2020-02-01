Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с удовольствием примет участие в памятных мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Дня Победы в Москве. Об этом он заявил премьер-министру России Михаилу Мишустину в ходе переговоров.

«Что касается 75-летия Дня Победы, естественно, я с большим удовольствием принимаю приглашение посетить именно в этот день Москву, побывать на Красной площади, посмотреть парад Победы. Это наш общий праздник», — цитирует главу Казахстана «РИА Новости». В субботу, 1 февраля, Токаев и Мишустин проводят встречу в резиденции казахстанского лидера.

Кремль направил приглашения на участие в Дне Победы в Москве 9 мая 2020 года ряду мировых лидеров. Их уже приняли французский лидер Эммануэль Макрон, президент Сербии Александр Вучич и чешский лидер Милош Земан. О своем желании приехать на парад Победы сообщил также президент США Дональд Трамп, однако свое присутствие он пока не подтвердил.

Президент Армении Армен Саркисян заявил о намерении приехать на празднование, если его пригласят. Он подчеркнул, что победа в ВОВ важна и для армянской диаспоры, живущей вне Армении, ведь та, по словам Саркисяна, тоже внесла свой вклад в победу над гитлеровской Германией.

В 2020 году будет отмечаться 75-летие победы в Великой Отечественной войне. 20 ноября 2019 года стало известно о том, что в военном параде на Красной площади в Москве будет задействовано более 20 видов техники, которая раньше не привлекалась для традиционного военного смотра, в том числе машины пехоты «Армата» и «Курганец-25», «Кинжал» и «Эпоха», зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», инженерная система дистанционного минирования, семейство защищенных автомобилей «Тайфун».

В общей сложности парады Победы в 2020 году пройдут в 29 российских городах.