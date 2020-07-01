Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность руководству России за решение оказать республике гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Российское правительство приняло решение предоставить гуманитарную помощь Казахстану для борьбы против пандемии коронавируса. Выражаю признательность высшему руководству России за своевременное направление медпрепаратов и лекарств", — написал глава республики в Twitter.

Во вторник пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что премьер республики Аскар Мамин провел телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. По данным пресс-службы, российская сторона выразила готовность оказать гуманитарную помощь Казахстану в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами, а также направить в республику специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий.

В Казахстане подтверждены более 41 тысячи случаев коронавируса, более 13,5 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 188 летальных случаев.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.