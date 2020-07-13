Десятые и сотые доли раздражают людей.

Исследователи из Политехнического института Ренсселера (США) опросили 1552 человека и пришли к выводу, что круглые числа люди выбирают чаще, чем точные. Об этом пишет Science Alert.

Люди находят конкретные числа специфическими и раздражающими. Чтобы обработать информацию с ними, человек берет паузу и начинает думать о точном числе из-за его уникальности. Их оказалось сложнее осознать, потому что людям легче сравнивать полученные данные с неким стандартом, например со 100%. Точное число этому идеалу не соответствует, из-за чего его воспринимают негативно. Такое отрицательное восприятие закрепляется и включается всякий раз, когда человек видит не круглые числа.