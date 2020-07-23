эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.

«Это должен быть ПГРК с разделяющейся головной частью, как у «Ярса», возможно с еще большим количеством боевых блоков. При этом перед конструкторами встанет задача увеличения точности стрельбы и полезной нагрузки при сохранении существующих массогабаритных характеристик комплекса, пока же 1,2 тонны остаются для нас пределом. Следовало бы также увеличить дальность стрельбы с 12 тысяч километров как у «Ярса» до 16 тысяч», – сказал он агентству.

По словам Евсеева, цикл создания нового ракетного комплекса может занять порядка 10 лет. За это время он будет разработан, будут созданы образцы, произведено строительство соответствующей инфраструктуры и налаживание производства.

МБР PC-24 «Ярс» – российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в России началось серийное производство комплекса с блоком «Авангард».

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