Андрей Макаревич опубликовал в ФБ пост, где высказал мысль, что в нашей стране «никогда не понимали, что такое верховенство закона».

«Законы сочинялись, писались красивым почерком в толстые книги. Но получалось как у слесаря Полесова: мотор был очень похож на настоящий, но не работал. Жизнь продолжала идти своими причудливыми путями. Потому что сила не в законе, а в правде (верно, Данила?) А правда у каждого своя — у царя своя, у холопов своя. Поэтому то царство, то смута».

В качестве же примера уважительного отношения к законам лидер «Машины времени» приводит Америку.

«Помните, в каждом втором американском фильме: «Меня завтра вызывают в суд. Я должен всё рассказать!» — «Нет, ты не можешь!» — «Но я же буду под присягой!» Диалог этот у нашего человека вызывает широкий спектр чувств — от недоумения до хохота».

В словесных баталиях, разгоревшихся на страничке музыканта, автора поста упрекнули в том. что он буквально «верит в сказки».

И что американское общество пронизано коррупцией и ложью — и есть немало фильмов, коль скоро в пример взята продукция кинематографа, где об этом прекрасно рассказано.

«Господин Макаревич, посмотрите «Карточный домик» и «Миллиарды». И еще очень много фильмов и сериалов можно привести в пример. А еще — о ужас! — реальных историй, как американцы от простых, до самых высокопоставленных политиков и бизнесменов все время лгут лгут лгут, пытаясь наколоть друг друга и государство».

Как ранее писал «Рамблер», Андрей Макаревич в интервью «Deutsche Welle» заявил, что его раздражает в России то, что «суд превращается в произвол, телевидение — в помойку», а местами «торжествуют агрессивная бездарность и серость».