Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать для кальянных отдельный код экономической деятельности, который позволит сохранить кальяны по соседству с общепитом. Об этом сообщает РБК.

31 октября в России вступит в силу запрет на курение кальяна. Как писал «Рамблер», кальян, электронные сигареты, вейпы и другую продукцию с никотином нельзя будет курить в общественных местах, в том числе в кафе. После вступления закона в силу кальянные продолжат работать, но не смогут предоставлять услуги питания.

Титов направил письмо министру экономического развития Максиму Решетникову, в котором заявил, что запрет на кальяны нанесет удар по кафе и ресторанам. Он подчеркнул, что эта услуга давала «ощутимое увеличение среднего чека».

Для решения проблемы бизнес-омбудсмен предложил создать стационарные «кальянные клубы», но не на базе кафе и ресторанов, а по соседству с ними.

Чтобы выделить деятельность кальянных из общепита, Титов предложил создать для них отдельный код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). До запрета у кафе, ресторанов и кальянных был один код — ОКВЭД 56 (услуги по предоставлению продуктов питания и напитков, готовых к употреблению непосредственно на месте).

По мнению Титова, в законодательстве необходимо закрепить определение «каленного клуба» как отдельного помещения с усиленной системой вентиляции и входом строго с 18 лет. Благодаря всем этим мерам кальянные будут исключены из сегмента общепита, однако подавать еду и напитки в них смогут.

«Речь идет о том, что для всех — и потребителей, и инспекторов — это будет в первую очередь именно кальянная», — объяснил Титов.

Идею омбудсмена поддержал сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук. По его мнению, это поддержит рестораторов и «поможет избежать подпольщины». Глава отраслевого агентства «Русский табак» Максим Королев завил, что инициатива Титова столкнется с противодействием, а даже если ее одобрят, потребуется много времени, чтобы она заработала.