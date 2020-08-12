Электрогенераторы созданы для обеспечения загородного жилья или полевого лагеря электроэнергией, в условиях отсутствия централизованной подачи электричества.

Подобные системы, в плане топливных характеристик, условно разделяют на 3 типа – бензиновые, дизельные и газовые.

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Подобные устройства, чаще всего применяют в бытовых целях и преимущественно в качестве резервных систем. Их мощность варьируется в пределах 8-12 кВт.

Кроме того, бензогенераторы бывают асинхронными (выдерживают скачки в напряжении и замыкания) и синхронные (мощные и стабильные в работе и подаче напряжения).

Дизельные электрогенераторы Их применяют в зависимости от пожеланий владельцев и обстоятельств.

Дизельные установки могут использоваться как в качестве резервного источника питания, так и для постоянной подачи электроэнергии.

В плане своей мощности, они способны достигать 2,5 тысячи кВт.

Бывают однофазными и трехфазными, а также асинхронными и синхронными.

Данные приборы, в сравнении с их бензиновыми собратьями, обладают значительно большими габаритами и весом. Однако по расходу топлива, считаются весьма экономичными.

Газовые электрогенераторы Как видно из названия, топливом для этих агрегатов служит природный газ, который может быть как баллонным, так и магистральным.

Газогенераторы допускается применять стационарно, либо мобильно (часто оборудуются дополнительной защитой от переохлаждения).

Данные установки являются наиболее экологичными среди всех, потому как их отработочные вещества/выбросы поступают в природную среду в минимальных количествах.