Бизнесмен Олег Тиньков вернулся в Москву из Германии, где прошел процедуру пересадки костного мозга в рамках лечения лейкемии.

«Home, sweet home. В больнице хорошо, а дома лучше. Теперь нужно продержатся 6 месяцев! Те встретить Рождество вместе с вами. Господи спаси и сохрани», — написал Тиньков в Instagram.

View this post on Instagram Home, sweet home ❤️. В больнице хорошо, а дома лучше 😂. Теперь нужно продержатся 6 месяцев! Те встретить Рождество вместе с вами 🙌. Господи спаси и сохрани 🙏🙏🙏.Не забудьте сдать слюну в любом #Инвитро и сдать потенциальным донором стволовых клеток! Я придумал😇. В русском языке мозг применяется к головному/спинному и костному, отсюда такая путаница, Фонд семьи Тиньковых будет продвигать важность донорства стволовых клеток! Это звучит не так страшно, но тоже самое! Стань донором стволовых клеток❤️, сохрани чью то жизнь😇. #донорстволовыхклеток #донорство #донорствокостногомозга A post shared by Oleg Tinkov (@olegtinkov) on Jul 31, 2020 at 9:24am PDT

Тиньков призвал россиян сдавать слюну «в любом Инвитро», чтобы стать донором костного мозга или стволовых клеток. Ранее бизнесмен объявил, что вместе с супругой Риной создает «Фонд семьи Тиньковых», который займется «решением проблем рака крови и развитием института донорства в России». Он отметил, что в России в реестре доноров костного мозга зарегистрированы всего 120 тысяч человек, тогда как в Германии их 8 млн

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В марте, как сообщал «Рамблер», Тиньков рассказал, что болен острой формой лейкемии. 30 июня он опубликовал фотографию, на которой запечатлен в больничной палате в окружении семьи. В подписи к ней предприниматель рассказал, что помимо рака у него было два сепсиса и еще множество «побочек», однако он был буквально спасен тремя курсами химиотерапии в клинике Helios в Берлине. Он рассказал, что у него ремиссия на кровяном и молекулярном уровне, но осталось небольшое количество клеток лейкемии, в связи с чем он решил сделать пересадку костного мозга.