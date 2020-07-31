Российский бизнесмен Олег Тиньков, борющийся с лейкемией, вернулся домой после трансплантации костного мозга.

«Home, sweet home. В больнице хорошо, а дома лучше. Теперь нужно продержатся шесть месяцев! Т.е. встретить Рождество вместе с вами. Господи, спаси и сохрани», — заявил он в Instagram.

Тиньков призвал: «Не забудьте сдать слюну в любом #Инвитро и стать потенциальным донором стволовых клеток!».

Он отметил, что в «русском языке „мозг“ применяется к головному/спинному и костному, отсюда такая путаница, Фонд семьи Тиньковых будет продвигать важность донорства стволовых клеток». По его словам, «звучит не так страшно, но тоже самое».

«Стань донором стволовых клеток, сохрани чью то жизнь», — призвал он.

View this post on Instagram Home, sweet home ❤️. В больнице хорошо, а дома лучше 😂. Теперь нужно продержатся 6 месяцев! Те встретить Рождество вместе с вами 🙌. Господи спаси и сохрани 🙏🙏🙏.Не забудьте сдать слюну в любом #Инвитро и сдать потенциальным донором стволовых клеток! Я придумал😇. В русском языке мозг применяется к головному/спинному и костному, отсюда такая путаница, Фонд семьи Тиньковых будет продвигать важность донорства стволовых клеток! Это звучит не так страшно, но тоже самое! Стань донором стволовых клеток❤️, сохрани чью то жизнь😇. #донорстволовыхклеток #донорство #донорствокостногомозга A post shared by Oleg Tinkov (@olegtinkov) on Jul 31, 2020 at 9:24am PDT

В марте Тиньков заявил, что у него нашли острую форму лейкемии. По словам врачей, острый лейкоз — крайне опасное, угрожающее жизни заболевание, требующее незамедлительного медицинского участия.

Тиньков показал видео пересадки костного мозга. Бизнесмен уточнил, что донором для него стала немецкая девушка, и выразил сожаление в связи с тем, что в России всего 130 тыс. доноров костного мозга, тогда как в Германии их около 8 млн