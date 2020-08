View this post on Instagram

Home, sweet home ❤️. В больнице хорошо, а дома лучше 😂. Теперь нужно продержатся 6 месяцев! Те встретить Рождество вместе с вами 🙌. Господи спаси и сохрани 🙏🙏🙏.Не забудьте сдать слюну в любом #Инвитро и сдать потенциальным донором стволовых клеток! Я придумал😇. В русском языке мозг применяется к головному/спинному и костному, отсюда такая путаница, Фонд семьи Тиньковых будет продвигать важность донорства стволовых клеток! Это звучит не так страшно, но тоже самое! Стань донором стволовых клеток❤️, сохрани чью то жизнь😇. #донорстволовыхклеток #донорство #донорствокостногомозга