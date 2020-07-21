Российский бизнесмен, основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков сообщил, что хорошо проходит период после трансплантации костного мозга, сделал четвертую химиотерапию.

Бизнесмен в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В июле он рассказал. что у него всё хорошо после трансплантации костного мозга.

«Я всё-таки потерял волосы, после четвертой химии, третью пережили они, но это было всё. … Я очень хорошо прохожу пока пост-трансплантационный период», — написал он в своем Instagram.

Минюст США тем временем добивается экстрадиции Тинькова из Великобритании по обвинению в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Сам бизнесмен, который находится в Лондоне, 6 марта заявил, что делом занимаются его юристы. Техническое заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне по делу об его экстрадиции в США запланировано на 31 июля.

«Тинькофф» — финансовая онлайн-экосистема, предоставляющая услуги частным лицам и бизнесу. Основным активом группы является «Тинькофф банк», который, по данным рейтинга Mpravda.com, занимал на 1 мая 19-е место в российской банковской системе с активами в размере 681,3 миллиарда рублей.