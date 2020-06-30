Российский бизнесмен, основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков сообщил, что три месяца назад переболел коронавирусом.

«Я еще переболел коронавирусом 3 месяца назад», — написал он в своем Instagram.

Тиньков в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. Ранее во вторник он рассказал, что продолжает лечить лейкемию и в настоящее время готовится к пересадке костного мозга.

Минюст США тем временем добивается экстрадиции Тинькова из Великобритании по обвинению в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Сам бизнесмен, который находится в Лондоне, 6 марта заявил, что делом занимаются его юристы.

Глава группы «Тинькофф» Оливер Хьюз сообщал журналистам, что никакого отрицательного влияния на группу или каких-то новых рисков для нее из-за обвинений властей США в адрес Тинькова или его болезни нет. Он также отмечал, что не ожидает смены основного акционера группы. Тиньков ранее во вторник также заявил, что «Тинькофф» не продается.