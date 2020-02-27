СПОРТ

Тинькофф стал титульным спонсором Российской премьер-лиги

23:30 27/02/2020

Российская премьер-лига объявила о смене титульного спонсора. Новым спонсором РПЛ стал Тинькофф, сообщает сайт РПЛ. Соглашение подписано сроком на сезоны 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022. Самый популярный спортивный турнир в России, начиная с этого февраля, будет называться Тинькофф Российская Премьер-Лига. Также, с этого сезона изменится кубок чемпионов России по футболу. Сумма контракта составляет около 300 млн рублей в год. «Мы рады началу сотрудничества с Тинькофф, с одним из лидеров в своей области, с инновационным и динамично развивающимся бизнесом. Нам очень импонирует молодой спортивный характер бренда Тинькофф, который ориентируется на современную, энергичную и цифровую аудиторию – именно ту, на которую Российская Премьер-Лига стратегически делает ставку», – заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. Тинькофф стал пятым в истории спонсором РПЛ. До этого спонсорами российской премьер-лиги были Stimorol, Pepsi, Росгосстрах и СОГАЗ.



