Телеведущая Тина Канделаки высмеяла в своем телеграм-канале смартфоны от корпорации Apple.

Она подчеркнула, что корпорация уже 13 лет выпускает iPhone, однако за это время «революционность» смартфона сошла на нет. При этом, по словам телеведущей, в новой операционной системе iOS «слишком много» заимствований от конкурента Android.

«Сначала было революционно и дорого. Потом добротно и дорого. Следом и дорого, и не очень. Поскольку «революционно» не выходит уже давно, компания делает знаковый шаг и… убирает из комплектации не только наушники, но и зарядку. Когда маркетологи Apple объясняют это борьбой за экологичность, остается только ухмыльнуться. Я, конечно, могу позволить себе купить и наушники, и зарядку, но… так ведь и телефон другой марки купить недолго», — отметила Канделаки.

В конце июня Apple представила iOS 14. На экранах устройств теперь появятся виджеты, размеры и положение которых можно будет регулировать. Также пользователи смогут воспроизводить видео в фоновом режиме: ролик будет проигрываться только в одной части экрана, а другую можно будет использовать для выполнения других задач. В новом ПО будет доступен встроенный голосовой переводчик, который будет поддерживать также и русский язык.